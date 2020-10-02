Санкт-Петербург, , 13:21 — REGNUM Санкт-Петербург и Ленинградская область наконец приступили к созданию единого оператора по обращению с твёрдыми бытовыми отходами — спустя почти два года после старта так называемой «мусорной реформы».

Мусор Дарья Драй © ИА REGNUM

«Обращение губернатора Ленобласти Александра Дрозденко к президенту России Владимиру Путину о создании единого оператора по обращению с отходами для Ленинградской области и Санкт-Петербурга поддержано, в том числе экологическим блоком правительства РФ, и вступило в фазу практической реализации», — сообщили в администрации Ленобласти.

Александр Дрозденко неоднократно жаловался на Петербург, который не спешил принимать решения о собственном едином операторе, причем город, как известно, вывозит почти все свои отходы на территорию соседа — мусорные полигоны в Петербурге официально запрещены.

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Как пояснили в Смольном, губернаторы Александр Беглов и Александр Дрозденко встретились и договорились создать новое акционерное общество с равноправным участием города и области. Оно должно будет разработать единую для двух регионов концепцию обращения с отходами. АО примет участие в конкурсе на статус регионального оператора в Петербурге.

В состав акционерного общества также войдут ПАО «Интер РАО» и банк «ВТБ», что должно обеспечить его «финансовую устойчивость» и применение «передовых технологий» с соблюдением экологических стандартов переработки отходов. Ленобласть в свою очередь предоставит несколько площадок для современных заводов по переработке отходов. В области подчеркнули, что речь идет о глубокой переработке мусора.

«Технологии переработки мусора будут определены по результатам конкурса. Но этой технологией точно не будет сжигание отходов», — заверили в администрации 47-го региона.

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Создать АО планируется до конца 2020 года. В Смольном называют такое объединение усилий двух регионов «долгожданным». Ожидается, что будет разработана единая территориальная схема, актуальное соглашение между Петербургом и Ленобластью, проблема переработки отходов в агломерации тоже будет решена совместно.

Как сообщало ИА REGNUM, во время пресс-конференции президента РФ в декабре 2019 года Владимиру Путину пожаловались на отсрочку Петербурга с переходом на «мусорную реформу», несмотря на то, что с ноября 2019 года соседняя Ленобласть полностью перешля на новую форму обращения с твердыми коммунальными отходами.

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