Тюмень, , 13:08 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 87 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб 2 октября.

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Днём ранее суточный прирост составлял в регионе 81 случай.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 2 октября зарегистрировано 9674 случаев заражения SARS-CoV-2. Выздоровели 7676 человек, 40 пациентов с COVID-19 скончались.