Чебоксары, , 13:28 — REGNUM В психоневрологическом интернате Красноармейского района Чувашии обнаружили очаг внебольничной пневмонии. Об этом на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом сообщила заместитель руководителя республиканского управления Роспотребнадзора Елена Прокопьева.

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Также на контроле у местных властей остаются несколько школ и детских садов. На сегодняшний день, 2 октября, наблюдение ведут за 9 образовательными учреждениями: два детсада в Чебоксарах (№61 и №182), и шесть школ — три в Чебоксарах (№1, №3, №54), Порецкая СОШ, Карачуринская школа Аликовского района и Янгличская СОШ Канашского района. Кроме этого, в Батыревском агропромышленном техникуме заболели два сотрудника.

Все образовательные учреждения получили предписание о проведение дополнительных санитарных противоэпидемиологических мероприятий. За контактными лицами ведется медицинское наблюдение, проведены дезинфекции, добавила Прокопьева.

ИА REGNUM напоминает, в Чувашии по состоянию на 2 октября инфицированы коронавирусом 8650 человек. За истекшие сутки SARS-CoV-2 выявили еще у 27 жителей региона. С начала наблюдения выздоровели 7298 пациентов, за сутки — 22 человека. 97 жителей Чувашии скончались от последствий заражения коронавирусом. За последние 24 часа врачам не удалось спасти еще четырех пациентов.

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