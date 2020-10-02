Петропавловск-Камчатский, 2 октября 2020, 13:06 — REGNUM Жители Камчатки забили тревогу после того, как начали находить на Халактырском пляже мёртвых морских обитателей — рыб, осьминогов, моллюсков. Первыми об опасности для океана и его обитателей заговорили серферы.
Камчатский серфер Антон Морозов рассказал об экологической катастрофе на популярном камчатском пляже в Instagram. По его словам, заниматься водным спортом в этих местах теперь нельзя.
По его словам, после погружения сильно режет глаза, ухудшается зрение.
Предварительный анализ взятой на экспертизу ядовитой воды показал, что содержание нефтепродуктов в ней превышено в четыре раза. Вдвое больше и содержание фенола.
Пока неизвестно, что стало причиной катастрофы, «откуда взялась отрава, и кто спровоцировал загрязнение». Выяснением этого вопроса уже занялась местная прокуратура.
Вода на Халактырском пляже представляет реальную опасность не только для океанской живности. Людей попросили воздержаться от купания и занятий серфингом. По крайней мере, пока все вредные вещества не будут ликвидированы.