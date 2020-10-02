Петропавловск-Камчатский, , 13:06 — REGNUM Жители Камчатки забили тревогу после того, как начали находить на Халактырском пляже мёртвых морских обитателей — рыб, осьминогов, моллюсков. Первыми об опасности для океана и его обитателей заговорили серферы.

Загрязнение воды

Камчатский серфер Антон Морозов рассказал об экологической катастрофе на популярном камчатском пляже в Instagram. По его словам, заниматься водным спортом в этих местах теперь нельзя.

«Сегодня мы заплыли в надежде, что после последнего шторма на днях всё поменялось в лучшую сторону. Но нет, стало только хуже: вода пахнет не океаном, вязкая, горькая, грязная, рыба мёртвая на берегу, ларги ведут себя неестественно. Не пугаясь, они подолгу находятся на поверхности, не обращая на нас внимания и не желая погружаться в воду. Короче, катастрофа», — написал Морозов.

По его словам, после погружения сильно режет глаза, ухудшается зрение.

Предварительный анализ взятой на экспертизу ядовитой воды показал, что содержание нефтепродуктов в ней превышено в четыре раза. Вдвое больше и содержание фенола.

Пока неизвестно, что стало причиной катастрофы, «откуда взялась отрава, и кто спровоцировал загрязнение». Выяснением этого вопроса уже занялась местная прокуратура.

Екатерина Емец, слова которой приводит «Возможно, где-то что-то пролилось. Возможно, где-то что-то принесло», — прокомментировала советник по вопросам туризма, слова которой приводит РЕН ТВ

Вода на Халактырском пляже представляет реальную опасность не только для океанской живности. Людей попросили воздержаться от купания и занятий серфингом. По крайней мере, пока все вредные вещества не будут ликвидированы.