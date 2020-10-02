Кострома, , 13:03 — REGNUM В Костроме отопительный сезон начался с прорывов коммуникаций и отключений — передаёт корреспондент ИА REGNUM. Как сообщает городская администрация, 1 октября тепло дали в 473 многоквартирных дома, что составляет 23% от общего количества домов с центральным отоплением на территории города.

Батарея

По информации сайта «МойДом», в первый день начала отопительного сезона по причине прорывов коммунальщикам пришлось отключить от тепла 12 домов. Из-за ремонтных и капитальных работ в Костроме горячая вода отсутствует как минимум в 150 жилищах.

«Несмотря на то, что объемы ремонтов теплосетей с прошлого года у нас увеличены практически в два раза, изношенность сетевого комплекса остается высокой. Поэтому риски возникновения повреждений на сетях при пуске тепла по-прежнему существуют. Ресурсоснабжающим организациям дана установка предусмотреть возможность переключения домов на резервные схемы теплоснабжения», — прокомментировала ситуацию с порывами начальник городского Управления ЖКХ Ольга Кургинова.

Завершить пуск тепла во все дома коммунальщики должны в срок до 5 октября. Работы по подключению будут проводиться в том числе в вечернее время.

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