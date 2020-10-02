Кострома, 2 октября 2020, 13:03 — REGNUM В Костроме отопительный сезон начался с прорывов коммуникаций и отключений — передаёт корреспондент ИА REGNUM. Как сообщает городская администрация, 1 октября тепло дали в 473 многоквартирных дома, что составляет 23% от общего количества домов с центральным отоплением на территории города.
По информации сайта «МойДом», в первый день начала отопительного сезона по причине прорывов коммунальщикам пришлось отключить от тепла 12 домов. Из-за ремонтных и капитальных работ в Костроме горячая вода отсутствует как минимум в 150 жилищах.
Завершить пуск тепла во все дома коммунальщики должны в срок до 5 октября. Работы по подключению будут проводиться в том числе в вечернее время.
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