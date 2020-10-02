Москва, 2 октября 2020, 13:00 — REGNUM Московский городской суд 23 октября начнет рассмотрение апелляции на приговор по делу «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова. Об этом 2 октября сообщили в пресс-службе суда.
Отмечается, что апелляция на приговор была подана бывшим генеральным продюсер «Седьмой студии» Алексеем Малобродским, бывшим гендиректором Юрием Итиным и директором РАМТа Софьей Апфельбаум.
Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня Мещанский суд Москвы признал Кирилла Серебренникова и других фигурантов дела «Седьмой студии» виновными в предумышленном хищении 129 миллионов бюджетных рублей из средств, выделенных Министерством культуры на проведении мероприятий в рамках проекта «Платформа». Кирилл Серебренников получил три года условно.
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