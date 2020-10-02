Тбилиси, , 15:08 — REGNUM В Грузии введут новый режим самоизоляции для лиц, контактировавших с носителями коронавируса. Теперь их будут отправлять на карантин, не проводя обследования. Об этом, как передает «Общественное телевидение», 2 октября сообщил на брифинге глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.

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«Один из новых подходов, который у нас будет, заключается в том, чтобы люди, находящиеся в тесном контакте с инфицированным человеком, как можно быстрее переходили в изоляцию без какого-либо обследования», — сказал Гамкрелидзе.

Он добавил, что срок изоляции в этом случае будет 14 дней. Если за этот период у изолированного ухудшается самочувствие, то он должен позвонить по номеру 112. Ему проведут исследование на коронавирус и в случае положительного результата начнет действовать протокол по лечению COVID-19.

Стоит отметить, что эпидемическая обстановка в Грузии ухудшалась в течение всего сентября. После того, как она начала стабилизироваться к концу месяца, 1 октября был зафиксирован скачок по количеству выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом примерно на 40%.