Миасс, Челябинская область, , 12:59 — REGNUM В Миассе Челябинской области на линии выйдут десять низкопольных троллейбусов, уже побывавших в употреблении на улицах Москвы. Об этом сообщает пресс-служб мэрии.

Транспорт городу передал «Мосгортранс» на безвозмездной основе. В основном они фирмы «Тролза». На московских маршрутах троллейбусы проработали примерно семь лет.

Троллейбусное движение было запущено в Миассе в 1984 году. Сейчас в городе действует четыре маршрута. Всего в парке насчитывается 37 единиц, половина из которых уже старше 20 лет.