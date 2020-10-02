Курган, , 12:58 — REGNUM В Курганской области за минувшие сутки лабораторно подтверждены 37 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 25 выявлено в Кургане, сообщает 2 октября региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в регионе составлял 35 случаев.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 2 октября выявлено 3911 положительных тестов на SARS-CoV-2.

По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в Зауралье на 2 октября от коронавируса излечились 3264 человек, 34 пациента с COVID-19 скончались.