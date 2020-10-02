Оренбург, , 12:55 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 2 октября, зафиксирован летальный исход у двух пациентов, у которых диагностирована коронавирусная инфекция, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Стоит отметить, что в Оренбуржье почти неделю не было ни одного смертельного случая в COVID-центрах. Напомним, на 27 сентября (за сутки) скончались три пожилые женщины из Орска, Оренбурга и Бузулукского района.

С начала пандемии в регионе от последствий коронавирусной инфекции умерли 87 человек.

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