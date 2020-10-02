Псков, , 13:09 — REGNUM В Псковской области с начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились более 5,5 тысяч человек. За последние сутки в регионе выявлено 48 новых носителей SARS-CoV-2, что на десять человек больше, чем сутками ранее. Об этом 2 октября сообщили в региональном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Карантин и маски: Россия готовится ко второй волне коронавируса»

«48 заболевших в сутки — это не мало. Прошу, относитесь серьезно ко всем мерам предосторожности. «Ковид» рядом», — прокомментировал ситуацию губернатор Михаил Ведерников на своей странице в соцсети.

Всего с начала пандемии в Псковской области было выявлено 5562 инфицированных, из них на сегодняшний день выздоровело 4079 человек, в том числе 15 — за прошедшие сутки. Умерли 65 заболевших, за последние дни летальных исходов не было.

Наиболее пораженными коронавирусом в регионе остаются два крупнейших города: Псков — 1762 случая, и Великие Луки — 1135 случаев.

На данный момент в регионе проведено 103 011 исследований на коронавирус, из которых 840 — за прошедшие сутки.

Как отметили в оперштабе, 3 октября в Пскове состоится областная сельскохозяйственная ярмарка выходного дня. Власти города решили пойти навстречу просьбам псковичей и разрешить проведение ярмарки, однако она пройдёт без официального открытия.

«Обращаем внимание всех жителей и гостей города, что эпидемиологическая ситуация остаётся напряжённой — в той же Москве и Волгограде возвращаются ограничительные меры. Поэтому сотрудники полиции и Роспотребнадзора во время ярмарки будут следить за соблюдением масочного режима и ограничительных мер», — говорится в сообщении.

Читайте ранее в этом сюжете: В Псковской области продлили до 1 ноября противовирусные ограничения