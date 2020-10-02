Москва, 2 октября 2020, 12:55 — REGNUM В Москве откроют досрочно участок Арбатско-Покровской линии метро. Об этом сообщает 2 октября пресс-служба департамента транспорта столицы.
«Участок «Молодежная» — «Парк Победы» Арбатско-Покровской линии досрочно открывается для пассажиров уже завтра, 3 октября», — говорится в информации департамента.
Ранее планировалось запустить движение на участке 5 октября.
Закрытие потребовалось для прокладки тоннеля Большой кольцевой линии. Также обновлена инфраструктура и участка синей ветки — помыты путевые стены и нанесена разметка на платформах. Между станциями «Кунцевская» и «Молодёжная» заменили рельсовые скрепления и шпалы.