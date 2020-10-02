Кемерово, , 12:54 — REGNUM В Кемеровской области открылись семь современных медпунктов в удалённых деревнях и посёлках. Фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты появились в Кемеровском, Яйском, Тяжинском, Чебулинском и Промышленновском муниципальных округах. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

«Оперативное оказание первичной медицинской помощи жизненно важно для жителей отдалённых территорий. Открытие современных фельдшерско-акушерских пунктов делает профилактику, диагностику и лечение заболеваний доступными даже в относительно небольших деревнях и посёлках. С начала года в Кузбассе уже начали работу новых 16 ФАПов», — прокомментировал губернатор области Сергей Цивилёв.

Открытие ФАПов ведётся в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение». Всего в 2020 году в регионе появится 34 современных ФАПа.