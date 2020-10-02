Владимир, , 12:52 — REGNUM Во Владимирской области 2 октября подтверждено 44 новых случая заражения коронавирусом — на два больше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области зарегистрирован 7381 носитель вируса. После выздоровления были выписаны 5952 пациента, в том числе 20 человек — за последние сутки.

За весь период скончался 221 человек, три новых случая подтверждено за последние сутки.

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