Душанбе, , 12:49 — REGNUM Министр образования и науки Таджикистана получил полномочия назначать глав отделов образования в регионах, сообщили в пресс-службе парламента республики.

Нижняя палата парламента Таджикистана одобрила поправки в закон об образовании, предложенные правительством республики. Первый заместитель министра образования Мухаммаддовуд Саломиён сказал, что министр будет согласовывать кандидатуры с местными властями.

Напомним, с 2014 года руководителей местных отделов образования в Таджикистане назначают региональные власти. В министерстве образования и науки республики считают, что опыт оказался неудачным, так как руководителями назначались люди, далекие от системы образования.