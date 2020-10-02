Архангельск, , 12:48 — REGNUM Рос заболеваемости COVID-19 в Архангельской области стал темой обсуждения на заседании регионального штаба по коронавирусу.

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По информации Роспотребнадзора, индекс заболеваемости в регионе на сегодня составляет 1,24 и примерно равен среднему по России, однако он вырос по сравнению с показателями августа. Самый высокий уровень заболеваемости из расчета на 100 тыс. населения демонстрируют Архангельск, Северодвинск, Новодвинск, а также Котласский, Приморский и Вилегодский районы.

«Руководитель регионального оперштаба считает, что это свидетельствует о недостаточности мер контроля за работой организаций торговли, общепита, оказания услуг, где повсеместно встречаются нарушения требований Роспотребнадзора», — отметили в штабе.

В ближайшее время главы муниципалитетов проведут встречи с представителями торговли, сферы услуг и транспорта, чтобы еще раз обратить их внимание на необходимость соблюдения противоэпидемических требований.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельске за последнюю неделю проверили на соблюдение масочного режима 40 магазинов, кафе и организаций бытового обслуживания. По итогам рейдов полицейскими составлен 1 протокол. С начала пандемии на архангельских предпринимателей составили 39 протоколов.