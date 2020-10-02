Липецк, , 12:47 — REGNUM В Липецкой области за последние сутки зарегистрировано два новых летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 2 октября.

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Скончались жители Грязинского и Чаплыгинского районов, одному из которых было 70 лет, второму — 65.

Всего по состоянию на 2 октября в регионе было зарегистрировано 46 летальных случаев.

Выписаны после выздоровления были 5477 человек.

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