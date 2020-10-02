Москва, , 12:46 — REGNUM Многие регионы уже начали готовиться к Новому году, что неизбежно привело к массе конфузов, о которых рассказали Telegram-каналы. Кроме того, читателей ждали истории про гранитные лавочки, зебру-трамплин, гробы напрокат, лучшее дерево года и многое другое. Самое любопытное — в нашей подборке.

Центральный федеральный округ

В московском районе Чертаново на дороге совместили пешеходный переход с огромным «лежачим полицейским». Для автомобилистов это стало настоящим сюрпризом: зебра получилась трамплином. К счастью, ненадолго. «После того, как в соцсетях появилось видео с полетами водителей, зебру-трамплин демонтировали», — пишет «Интересная Москва».

Калуга в текущем году носит титул новогодней столицы России, и жители города удивляются подготовке к празднику. По словам «Калужского мечтателя», темой Нового года должен был стать космос и первый полет человека. Однако закупки к празднику выглядят иначе. «Вместо звезд и ракет в списке закупок значатся какие-то смешарики, бельчата, мишутки, замок и окно…, вот только при чем тут космос? Эх, а какая была роскошная идея», — огорчается автор канала.

В Костроме обсуждают новость, что область оказалась одним из поставщиков картофеля для российской сети «Макдоналдс». Это вызвало немало шуток. «Родина Снегурочки» смеется, что «костромская картошка оказалась одним из столпов империи зла».

Северо-Западный федеральный округ

«Архангельский Кот» удивляется детской площадке в Архангельске, которая даже называется «Силовичок». Здесь карусели выглядят как танки и самолеты, установлен пограничный столб с расстояниями до городов, щит с фотографиями детей в военной форме и конструкция с надписью «Я люблю Юнармию».

В Коми напряженно следят за ростом заболеваемости коронавирусом. Печальных оттенков в это добавил общероссийский рейтинг ЗОЖ, где республика спустилась с 71-го на 75-е место. Все меньше людей в Коми занимаются спортом, все больше растут продажи табака и алкоголя. «Что тут скажешь, вместе с ограничением развлекательных мероприятий, нам, похоже, стоит серьезно ограничивать продажу алкоголя. Ведь статистика по «пьяным» смертям в республике вполне конкурирует с ковидом», — волнуются «Усы Печорина».

Приволжский федеральный округ

Список необычных памятников России пополнился памятником клещу. Его установили в Уфе. Монумент миниатюрный, но его создатели, как пишет «Южный Башкортостан», надеются, что он рано или поздно станет символом города.

Тем временем на улице Оренбурга появилась очередная табличка с ошибками. Табличку в память Великой Отечественной войны установила областная стоматологическая поликлиника. На ней написано: «Слава народу — победителю! Слава донорам-тыла!», — сообщают «Настоящие новости Оренбурга».

Музей Окружного дома офицеров в Самаре пополнился необычным экспонатом — ритуальным масонским мечом, изготовленным сто лет назад в Детройте. «Злой самаритянин» узнал о непростой судьбе меча. Его конфисковали судебные приставы Северной Осетии у женщины, которая пыталась ввезти его в Россию из Грузии, затем меч передали в Минкультуры, которое решило подарить его Самаре.

Уральский федеральный округ

В центре Екатеринбурга три года назад уложили дорогую гранитную брусчатку. Теперь ее внезапно закатали асфальтом, передает It's My City. В соцсетях городскую администрацию поздравляют с достижением очередного дна.

Сибирский федеральный округ

На Алтае обсуждают историю о том, как в реке Усть-Калманского района рыбак поймал крокодила. По его словам, он думал, это таймень или щука. Но это оказался крокодил в состоянии анабиоза. Незаконно добытую тушку крокодила изъяли. «Откуда в сибирской реке мог появиться тропический крокодил? Можно только предполагать. Вероятно, летом он от кого-то сбежал. Несколько месяцев жил в реке, охотился на уток. Осенью, когда температура начала падать, впал в анабиоз, а зимой неминуемо бы погиб от мороза», — пишет Barnaul22.

В Томске ритуальная контора стала сдавать гробы в аренду, чтобы люди могли в них полежать и осмыслить смысл жизни. Цена: 5 тысяч рублей в час. «Аренду гробов запустила та самая фирма, что провела соревнования по скоростному рытью могил», — отмечает «Бал дебютанток».

Южный федеральный округ

В Крыму отдыхающий решился на необычный поступок: забрался на гигантский валун и с помощью электроинструмента приделал табличку, что скала названа в его честь. По словам «Локалки», табличка напоминает те, что делают для кладбища. На ней написано, что скала носит имя «дяди Вени».

В Калаче-на-Дону решили поскорее проводить не самый простой 2020 год и уже поставили новогоднюю елку. «Понятно, что надоел этот 2020, но это не ускорит его уход. Да и 2021 тоже неизвестно, чем порадует», — отмечает «Сталингумрак».

Северо-Кавказский федеральный округ

«Душевный Ставрополь» изумляется опросу, согласно которому каждый пятый житель Ставрополя не пользуется интернетом. Почему не пользуется? Потому что не нужен либо неинтересен.

А Дагестан победил в конкурсе «Российское дерево года». Победителем стал древний платан, растущий во дворе старинной мечети Дербента, пишет «АиФ-Дагестан».

Дальневосточный федеральный округ

Во Владивостоке на улице установили удивительные гранитные вазоны, урны и лавочки (их уже прозвали «лавочки-надгробья»). После такого «подарка» жители понесли к скамейкам подходящие по стилю траурные венки. «Право руля!» смеется, что центр города стал выглядеть как площадь скорби.

Тем временем на Камчатке решили запретить воздушные шарики, ради экологии: сдувшиеся шарики нередко заглатывают птицы. «Считаю, что инициатива хорошая. Все большое начинается с малого. Со временем, может, и дойдем до полного отказа от одноразовых пластиковых пакетов, посуды и пр. А раздельный сбор мусора станет для нас нормой», — одобряет инициативу «Мачо с Авачи».

Здесь же на Камчатке решили открыть новое министерство, которое прозвали министерством счастья. Официально оно называется министерством социального благополучия и семейной политики, передает «Страновед». Но короткое название уже начинает приживаться.

Такие истории рассказывали в Telegram-каналах на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу.