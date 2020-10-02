Пенза, , 13:51 — REGNUM В текущем году в столице Пензенской области установлено четыре первых станции проката электросамокатов e-motion. О планах дополнительного оборудования не менее 16 пунктов и о выборе мест их размещения сообщил и. о. начальника управления транспорта и связи города Михаил Глушков.

В ведомстве организовали опрос населения для планирования развития сервиса. В числе вариантов, представленных на выбор по установке дополнительных станций проката электросамокатов, указаны несколько микрорайонов — Западная поляна, Арбеково, Заводской район, Соборная площадь, зоопарк, областная филармония и сквер «Журавли».

Жители вправе выбрать до четырех объектов или прислать на электронную почту управления свои предложения по размещению прокатных пунктов. Голосование продлится до 1 февраля 2021 года. По итогам составят план монтажа станций, первые из которых заработают в апреле следующего года.

ИА REGNUM напоминает, в начале сентября в столице Пензенской области начали реализовывать новый проект — шеринг электросамокатов. Соглашение по поводу организации пунктов проката электросамокатов глава администрации Пензы Андрей Лузгин подписал с одним из предпринимателей.

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