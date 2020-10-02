Найроби, , 12:46 — REGNUM В Кении за последние 24 часа выявили 184 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает газета The Standard.

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Напомним, что зафиксированное днем ранее число случаев заражения составило 151. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в стране достигло 38 713.

За минувшие сутки в Кении провели 4700 тестов на наличие вируса, в результате чего общее число проведенных тестов составило 552 646. В столице страны, Найроби, по-прежнему регистрируется самое большое число случаев заболевания — 58 за последние 24 часа.

115 пациентов выздоровели от COVID-19, таким образом, увеличив число выздоровлений до 25 023. Семь человек умерли от COVID-19, увеличив общее число жертв коронавируса в стране до 718.

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