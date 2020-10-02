Липецк, , 12:43 — REGNUM В Липецкой области 2 октября подтверждено 45 новых случаев заражения коронавирусом — на три больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Карантин и маски: Россия готовится ко второй волне коронавируса»

Всего на территории региона выявлено 6188 положительных тестов.

За весь период наблюдения 5477 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 22 — за последние сутки. 46 человек скончались. Два новых летальных случая зарегистрировано за последние сутки.

Читайте ранее в этом сюжете: Липчанка обжалует в ЕСПЧ штраф за «фейк» о коронавирусе

Читайте развитие сюжета: В Липецкой области скончались еще два пациента с COVID-19