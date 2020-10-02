Москва, , 12:45 — REGNUM Все мировые медиа пестрят заголовками про положительный тест президента США Дональда Трампа на коронавирус. Глобальная экономика на новость отреагировала мгновенно — просели цены на нефть и на валюту развивающихся стран. Так что болезнь Трампа уже коснулась кошельков многих, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, к. и. н Дмитрий Асташкин.

«Конечно, болезнь лидера страны не фатальна: вирусом уже переболели премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Бразилии Жаир Болсонару и многие другие политики. Но у них не было выборов через месяц.

Так что все обсуждают влияние болезни Трампа на выборы в США. Избирательная кампания — это множество встреч в разных штатах, дебаты, интервью.

У Трампа страсть к публичным выступлениям. И теперь COVID-19 вынуждает его уйти на карантин.

Демократы уже начали иронически цитировать высказывания Трампа про вирус, возвращать ему его же сомнительные советы по лечению. Ирония, сочувствие, все смешалось в США сейчас.

В истории российских выборов сложно найти аналогию такому напряженному моменту. На ум приходит лишь инфаркт Бориса Ельцина между двумя турами выборов 1996 года.

Тогда Ельцин не появлялся на публике, пресс-служба ссылалась на простуду, но агитация лишь усиливалась. В итоге Ельцин, по его выражению, одержал «победу со привкусом лекарства». Удастся ли одержать такую победу Трампу». — задаётся вопросом эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября президент США Дональд Трамп сообщил на своей странице в Twitter, что он и его супруга заразились коронавирусом.

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