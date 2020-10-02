Оренбург, , 12:41 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, на 2 октября, выявлено 109 случаев заражения коронавируса, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

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В регионе второй день суточный показатель на одном уровне. Напомним, днем ранее (на 1 октября) также выявлено 109 случаев заражения. До этого область демонстрировала рост числа выявляемых носителей SARS-CoV-2 за сутки.

С начала пандемии в Оренбургской области выявлено 13 072 случая заражения коронавирусом. Оправились от коронавирусной инфекции 11 855 пациентов. От COVID-19 скончались 87 человек.

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