Курск, , 12:40 — REGNUM В Курской области 2 октября зарегистрировано 50 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на один меньше, чем было подтверждено 1 октября, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Карантин и маски: Россия готовится ко второй волне коронавируса»

Всего в регионе выявлено 8209 положительных тестов.

Выписаны после выздоровления были 6802 пациента, в том числе 31 — за последние сутки. Скончались 57 человек. Новых летальных случаев подтверждено не было.

Читайте ранее в этом сюжете: В Курской области выявлен 51 новый случай заражения коронавирусом