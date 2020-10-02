Киев, , 12:41 — REGNUM За минувшие сутки у 76 украинских силовиков выявили коронавирус SARS-CoV-2. Об этом сообщили 1 октября в пресс-службе командования Медицинских сил ВСУ.

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В сообщении говорится, что из 76 заразившихся военных были госпитализированы 15, а 61 военнослужащий проходит лечение дома под наблюдением врачей.

«В вооружённых силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 711 человек. Всего за время пандемии выздоровел 2331 человек, летальных исходов — десять», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее в рядах ВСУ выявили 91 случай заражения.

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