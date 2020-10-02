Астрахань, , 12:35 — REGNUM В Астраханской области по состоянию на 2 октября подтверждено два новых летальных случая среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Карантин и маски: Россия готовится ко второй волне коронавируса»

Всего скончались 116 человек.

За весь период наблюдения выписаны после выздоровления были 6723 пациента с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: В Астраханской области выявлено 49 новых случаев заражения коронавирусом