Москва, , 12:33 — REGNUM Прощание с националистом Максимом Марцинкевичем, известным под прозвищем Тесак, пройдёт в Москве 3 октября. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным СМИ, родные забрали тело Марцинкевича из селятинского морга и перевезли в Хованский похоронный дом для подготовки к церемонии.

Как сообщало ИА REGNUM, к неонацисту Максиму Марцинкевичу по прозвищу Тесак во время его нахождения в СИЗО не применялись физическая сила или спецсредства. Это показала проведённая проверка ФСИН.

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