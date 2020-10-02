Астрахань, , 12:33 — REGNUM В Астраханской области 2 октября подтверждено 49 новых случаев заражения коронавирусом — на один больше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

Следите за развитием событий в трансляции: «Карантин и маски: Россия готовится ко второй волне коронавируса»

Всего в регионе зарегистрировано 7258 положительных тестов. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 703 человека.

Выздоровели 6723 пациента с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19. 116 человек скончались.

Коэффициент распространения инфекции составил 0,90 — на 0,05 меньше, чем 1 октября.

Читайте ранее в этом сюжете: В Астраханской области скончались ещё два пациента с COVID-19

Читайте развитие сюжета: В Астраханской области скончались ещё два пациента с COVID-19