Аддис-Абеба, , 12:35 — REGNUM Власти самого густонаселенного эфиопского региона Оромия арестовали более 500 человек в преддверии ежегодного праздника этноса оромо — Дня благодарения Ирреха. Об этом сообщает ВВС Oromo со ссылкой на заявление комиссара полиции Оромии Арарса Мердаса.

По его словам, задержанные якобы планировали устроить беспорядки во время праздника самой многочисленной этнической группы в стране.

Комиссар полиции Мердаса сказал, что в ходе операции было также изъято огнестрельное оружие, пистолеты и ручные гранаты.

Аресты происходят на фоне растущей обеспокоенности политическим насилием в стране, сообщают журналисты.

Фестиваль будет отмечаться в субботу, 3 октября, и воскресенье, 4 октября, в столице страны, Аддис-Абебе, и по всему региону Оромия.

В отличие от предыдущих лет, когда на фестиваль приезжали десятки тысяч человек, в этом году многие не смогут приехать из-за ограничений, введенных в рамках мер по борьбе с коронавирусом.