Душанбе, , 12:31 — REGNUM Перепись населения и жилищного фонда стартовала в городах и районах Таджикистана, сообщили в агентстве по статистике при президенте республики.

Перепись проводят 27,5 тыс. временных сотрудников, которые используют электронные средства записи. В частности, данные вводятся через электронные планшеты со специальными программами.

Итоги переписи населения Таджикистана планируется опубликовать в первом квартале 2021 года. Сами мероприятия по сбору данных продлятся до 15 октября 2020 года.

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