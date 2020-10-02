Санкт-Петербург, , 12:41 — REGNUM Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обсудили вопросы взаимодействия в период распространения коронавирусной инфекции. Главы соседних субъектов Федерации рассмотрели возможность увеличения коечного фонда и охвата тестированием. Об этом 2 октября сообщили в пресс-службе областной администрации.

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«Для оказания медицинской помощи в Ленинградской области развернуты 866 коек, из них 14% свободны. В случае необходимости регион готов в течение 24 часов увеличить количество мест в больницах для пациентов с COVID-19», — уточнили в областной администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге за 1 октября зафиксировано 302 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии — 43 608 случаев заражения COVID-19. Скончались 3004 человека. Выздоровели 29 368 человек.

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В Ленинградской области за минувшие сутки — 77 новых случаев. Всего с начала пандемии в Ленобласти выявили 8326 инфицированных. Из них 5604 человек выздоровели, 98 человек умерли.

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