Грозный, , 12:29 — REGNUM В Чечне в 2020 году получат новое жилье в безопасном районе 24 семьи, которые до этого жили в опасной для проживания местности. Все эти семьи являются участниками программы переселения граждан из оползневых зон. На жилье для них ежегодно выделяется по соглашению с Минстроем РФ около 100 млн рублей, сообщила заместитель министра строительства и ЖКХ ЧР Алиса Ибрагимова.

«Ведется работа по выделению дополнительных средств, потому что у нас много районов с этой проблемой, на сегодняшний день удалось сократить количество проживающих на таких территориях людей до 23 тысяч человек», — приводит слова чиновницы пресс-служба главы и правительства Чечни.

По её словам, еще 27 семей из оползневых зон получат жилье в 2021 году. А за 2019 год удалось обеспечить квартирами и домами сразу 251 семью. Средства на это в размере 1,2 млрд рублей были выделены по решению правительства России.