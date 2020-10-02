Ставрополь, , 12:33 — REGNUM Член Ставропольской краевой коллегии адвокатов, вымогавший деньги у клиента, предстанет перед судом. Ему предъявлено обвинение в покушении на мошенничество, сообщили ИА REGNUM 2 октября в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

По версии следствия, в августе текущего года адвокат предложил клиенту, обвиняемому в мошенничестве, за 1 млн рублей решить вопрос о назначении ему наказания, не связанного с лишением свободы. Однако, как считает обвинение, защитник не имел такой возможности и не собирался этого делать, а деньги планировал присвоить себе.

Мужчина сообщил в правоохранительные органы о вымогательстве у него денег. Позднее адвокат получил требуемую сумму, после чего был задержан оперативниками краевого управления ФСБ России. В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения.