Пермь, , 12:26 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 2 октября, зафиксирован летальный исход у четырех пациентов с COVID-19. Трое человек умерли от коронавирусной инфекции, один — от сопутствующего заболевания. Инфосводка представлена на портале permkrai.ru.

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Стоит отметить, что в регионе ежедневно умирают пациенты, у которых выявлен коронавирус. На 30 сентября (за сутки) зафиксировано три смерти, 1 октября — шесть.

С начала пандемии в регионе скончались 468 человек, у которых положительные результаты теста на коронавирус. В 183 случаях причиной летального исхода названы сопутствующие заболеваний, в 285 — COVID-19.

Напомним, с конца марта в Пермском крае выявлен 9 991 носитель SARS-CoV-2.

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