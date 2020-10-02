Салехард, , 12:25 — REGNUM На Ямале 2 октября зафиксирован летальный исход течения болезни пациентки с COVID-19. Об этом сообщает руководитель оперштаба ЯНАО Татьяна Бучкова.

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"Сегодня мы вынуждены констатировать увеличение трагической статистики. В Ноябрьске скончалась пациентка с коронавирусом. 71-летняя женщина страдала серьёзными хроническими заболеваниями. Интенсивная терапия и все усилия врачей, к сожалению, не принесли результатов», — прокомментировала Татьяна Бучкова.

На Ямале 2 октября за сутки выявили 133 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Из них девять новых случаев зарегистрировано среди вахтовых рабочих из других регионов, в Салехарде — 29, в Ноябрьске — 25, в Муравленко — 21.

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