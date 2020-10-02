Томск, , 12:25 — REGNUM В Томской области за прошедшие сутки выявлен 91 новый носитель коронавируса. Об этом иа сообщили 2 октября в региональной администрации.

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У 43 человек наблюдаются симптомы ОРВИ, у 25 диагностирована пневмония, у 23 — нет симптомов.

Всего в регионе по состоянию на 2 октября коронавирус выявлен у 7670 человек. За сутки выздоровели 75 человек, за весь период — 6350.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области за всё время скончались 87 пациентов с коронавирусом.

За сутки 1 октября в регионе выявили 89 случаев заражения SARS-CoV-2.

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