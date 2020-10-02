Тбилиси, , 12:28 — REGNUM Жителям Грузии, если они не хотят введения карантинных ограничений по профилактике пандемии коронавируса, нужно оставаться дома. Это заявление, как передает «Общественное телевидение», 2 октября сделала после совещания межведомственного координационного совета министр здравоохранения страны Екатерина Тикарадзе.

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«Я призываю население обязательно оставаться дома и заботиться друг о друге, чтобы мы не вводили никаких ограничений», — сказала Тикарадзе.

Она напомнила, что необходимо в общественных местах носить защитную маску и соблюдать социальную дистанцию, а также призвала позаботиться о тех, кто находится в группе повышенного риска.

Стоит отметить, что 1 октября в Грузии сообщили о 448 выявленных за сутки случаях заражения коронавирусом. Это примерно на 40% выше предыдущих рекордных показателей. Сегодня, 2 октября, сообщили о 453 выявленных носителях SARS-CoV-2 за последние сутки. Члены правительства неоднократно заявляли, что жестких карантинных мер вводить не планируют.

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