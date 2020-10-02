Пермь, , 12:23 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 2 октября, выявлено 83 новых случая заражения коронавирусом. Среди новых носителей один ребенок и 82 взрослых: 33 мужчины и 49 женщин, сообщает пресс-служба краевой администрации.

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Лечение в стационарах получают 54 человека, под меднаблюдением дома находятся 29 человек. Стоит отметить, что ежедневно в регионе растет суточный показатель выявленных случаев заражения. На 1 октября за сутки выявлен 81 носитель.

Ежесуточный прирост случаев заражения коронавирусом в Прикамье составил 0,8%, а коэффициент распространения — 1,07 (на 1 октября — 1,05).

С начала пандемии в Пермском крае выявлен 9 991 носитель SARS-CoV-2. Скончались 468 пациентов, у которых диагностировали COVID-19. Оправились от болезни 6 836 пациентов. На сегодняшний день в больницах лечатся 1 388 человек, у которых выявлен коронавирус.

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