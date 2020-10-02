Самара, , 12:22 — REGNUM «Желтый» уровень опасности из-за высокой пожарной опасности лесов объявлен в Самарской области. Об этом 2 октября сообщает пресс-служба МЧС по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, высокая пожарная опасность лесов — 4 класс сохранится в регионе до 4 октября. В связи с этим необходимо соблюдать запрет на посещение лесов, а также не разводить костров рядом с лесами.

По словам спасателей, чаще всего лесные пожары происходят из-за нарушения простейших правил пожарный безопасности и халатности.