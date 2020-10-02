Екатеринбург, , 12:23 — REGNUM В Свердловской области выздоровели ещё 89 пациентов, у которых ранее выявляли новую коронавирусную инфекцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Выздоровевшие жители уже выписаны по выздоровлении. Теперь в регионе подтверждено 21 967 таких выписок. Для сравнения, 1 октября 2020 года сообщали о выписке 81 человека, переболевшего COVID-19.

В регионе продолжают лечение 100 больных в тяжёлом состоянии (87 — в реанимации, из них 45 — на ИВЛ), 556 — в состоянии средней тяжести. Ещё часть пациентов чувствуют себя удовлетворительно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области скончались от COVID-19 уже 607 человек.

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