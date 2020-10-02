Москва, , 12:19 — REGNUM В Москве за сутки провели 81 тыс. исследований для выявления коронавируса. Об этом 2 октября сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

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Она отметила, что количество является рекордным. Данные объединили тесты московских, федеральных и частных лабораторий.

«Это почти на 11% больше, чем днем ранее», — сказала Ракова.

По словам вице-мэра, всего в Москве провели 8,3 млн исследований.