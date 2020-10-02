Джакарта, , 12:17 — REGNUM Число случаев заражения SARS-CoV-2 в Индонезии за сутки увеличилось на 4317 человек, сообщает Detik.

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По состоянию на 2 октября 2020 года в Индонезии подтвердили 295 499 носителей SARS-CoV-2.

Число пациентов, умерших от коронавируса за сутки, увеличилось на 116 человек. Таким образом, эпидемия унесла жизни 10 972 человек в Индонезии.

Кроме того, число пациентов с подозрением на коронавирус в стране достигло 135 348.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство промышленности Индонезии продолжает стимулировать бизнес по переработке кофе, пострадавший за время пандемии.

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