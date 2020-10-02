Салехард, , 12:15 — REGNUM На Ямале за сутки выявили 133 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает 2 октября региональный оперативный штаб.

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Из них девять новых случаев зарегистрировано среди вахтовых рабочих из других регионов, в Салехарде — 29, в Ноябрьске — 25, в Муравленко — 21.

Днём ранее суточный прирост заражений в регионе составлял 132 случая.

Всего с начала пандемии в ЯНАО по состоянию на 2 октября зарегистрировано 15 669 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 13 489 человек, 100 пациентов с COVID-19 скончались.