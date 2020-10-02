Петрозаводск, , 12:26 — REGNUM В Карелии еще пять классов общеобразовательных учебных заведений переведены на дистанционной обучение из-за выявленной коронавирусной инфекции. Об этом 2 октября сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

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По его словам, на дистанционное обучение из-за случаев коронавируса переведены два класса в школе № 27 в Петрозаводске и по одному классу — в лицее №40 в Петрозаводске, в Петровской школе в Петрозаводске, в школе поселка Боровой Калевальского района Республики Карелия.

«На карантин из-за ОРВИ выведены четыре класса в школе посел

Напомним, в Карелии за прошедшие сутки выявили 72 новых носителя коронавируса SARS-CoV-2, в том числе шесть детей.

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