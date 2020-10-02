Бердск, Новосибирская область, , 12:14 — REGNUM В Бердске найдет пропавший 25 сентября 12-летний ребёнок. Его обнаружили на улице возле торгового центра в Первомайском районе Новосибирска. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

«Ребёнок был найден на улице возле торгового центра в Первомайском районе Новосибирска, — уточнили в ведомстве. — Мальчик жив и здоров. Сведений о совершении каких-либо противоправных действий в отношении него не имеется».

Напомним, мальчик ушёл из дома 25 сентября 2020 года. Его искали неделю.