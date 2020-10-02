Москва, , 12:14 — REGNUM Самым высоким доверием у жителей России пользуются такие аптечные сети как «Аптека.ру» (82%), «36,6» (67%) и «Вита» (63%). Приводит результаты исследования ИХ «Ромир».

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Также, но высоком уровне остается доверие граждан к аптечным сетям «Планета здоровья» (63%), «Ригла» (61%), «Фармленд» (59%), «Максавит» (58%), «Мелодия здоровья» (58%) и «Нео-форм» (58%).

Меньше всего участники опроса знают и доверяют аптекам «АСНА» (54%, «Эркафарм» (52%) и «ИРИС» (52%).

Опрос проведён в сентябре 2020 года. Опрошены 1500 граждан РФ в населенных пунктах свыше 100 тыс. жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, разрешение на дистанционную торговлю безрецептурными препаратами получили 20 российских аптек с опытом работы более года.

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