Москва, , 12:12 — REGNUM На сегодняшний день вопрос о введении нового локдауна, как это было весной 2020 года из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России, не рассматривается. Об этом сегодня, 2 октября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Насколько мне известно, речь об этом в настоящий момент не идёт, — подчеркнул официальный представитель Кремля. — Насколько мне известно, сейчас это не обсуждается».

При этом Песков указал на продолжающуюся работу оперативного штаба по борьбе с распространением новой инфекции, а также принимаемых соответствующих мерах в регионах, например, как это делается в Москве.

Следите за развитием событий в трансляции: «Карантин и маски: Россия готовится ко второй волне коронавируса»

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее специальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявляла, что Россия может избежать введения жестких карантинных мер из-за второй волны коронавируса. При этом она подчеркнула, что ВОЗ на сегодняшний день не может чётко обозначить сроки окончания пандемии коронавируса.

В свою очередь в середине сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что оснований для слухов о том, что российские власти намерены снова ввести связанный с пандемией коронавируса режим карантинных ограничений, на сегодняшний день нет.