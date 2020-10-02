Алма-Ата, Казахстан, , 12:11 — REGNUM Объем поступлений в бюджет Алма-Аты от налога на собственность с начала 2020 года составил 9,9 млрд тенге ($23 млн), сообщили в департаменте государственных доходов города.

Транспортный налог принес в казну 4,9 млрд тенге ($11,4 млн), налог на имущество — 2,5 млрд тенге ($5,8 млн). Размер долга физических лиц составил 5,3 млрд тенге ($12,3 млн), в том числе 5,1 млрд тенге ($11,8 млн) — налог на транспорт.

Напомним, в Казахстане действует налоговая амнистия для физических лиц. Для списания пени по налогам должник должен оплатить основную сумму долга до конца года.