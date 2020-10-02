Черкесск, , 12:11 — REGNUM В Карачаево-Черкесии в течение последних суток выявлено еще 79 человек, у которых подтвержден коронавирус. Это самый большой суточный прирост за последние два месяца с момента, когда в республике стало увеличиваться число новых носителей коронавируса.

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Общее число выявленных случаев заражения за все время в республике достигло 7194. Выздоровели за это же время 4876 пациентов. За прошедший день был выписан и снят с контроля медиков 21 человек. Умерли всего 29 жителей региона.

По словам первого заместителя председателя правительства региона Руслана Тамбиева, рост числа заразившихся коронавирусом привел к увеличению госпитализированных. Так, если 18 августа, «после небольшого затишья в госпиталях находилось 67 больных, то на сегодня — 423 заболевших», сообщил вице-премьер в ходе заседания парламента 1 октября.

Он также отметил, что в настоящее время борьба с к распространением коронавируса на территории КЧР ведется с учетом опыта работы предыдущих месяцев, выявлены «узкие» места в системе здравоохранения, проведена «работа над ошибками».

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