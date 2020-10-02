Майкоп, , 12:52 — REGNUM Режим самоизоляции для людей старше 65 лет продлен в Адыгее до 1 ноября 2020 года. Соответствующее изменение внесено в указ главы республики Мурата Кумпилова от 18 марта «О введении режима повышенной готовности», документ опубликован за подписью и. о. руководителя региона Геннадия Митрофанова.

Следите за развитием событий в трансляции: «Карантин и маски: Россия готовится ко второй волне коронавируса»

Также в Адыгее продлен период оформления листков нетрудоспособности работающим жителям республики в возрасте 65 лет и старше для обеспечения ими соблюдения режима самоизоляции. В предыдущий раз они были продлены до 4 октября.

По данным на 10:00 1 октября, в Адыгее зарегистрировано более 4,1 тыс. случаев заражения коронавирусом нового типа. Инфекцию в том числе выявили у главы республики, который с 22 сентября перешел на дистанционный режим работы.